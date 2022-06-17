كوليبا: بعض أنظمة الصواريخ الأمريكية لن تحقق الانتصار لأوكرانيا

اشتكى وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، للجمهور الغربي من أن روسيا "في أهم أجزاء الجبهة" تتفوق على أوكرانيا في المدفعية بواقع 15 مرة.

وكتب كوليبا في مقال لمجلة Foreign Affairs الأمريكية أن "المدفعية الروسية تفوق أسلحتنا بمعدل 1 إلى 15 في أهم قطاعات الجبهة، لذا فإن بعض أنظمة الصواريخ الأمريكية لن تكون كافية لنا للانتصار".

كما اشتكى من أنه كان ينبغي تقديم المساعدة لأوكرانيا "قبل ذلك بكثير"، مشيرا إلى انها لا تزال" قليلة جدا"، وأضاف أن كييف بحاجة ماسة إلى أسلحة ثقيلة من "مصادر مختلفة".

ويطالب نظام كييف الغرب باستمرار بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية له، وينتقد ويهاجم أي جهة ترفض أو تتأخر عن القيام بذلك، ومن ضمنهم، المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وصفه سفير كييف في ألمانيا بأنه "قطعة نقانق حزينة"، بسبب تأخره في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي