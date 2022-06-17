كييف تدعو الغرب لوقف مبادراته للسلام مع روسيا بشروط مرفوضة

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن على الغرب التوقف عن تقديم مبادرات للسلام في أوكرانيا بشروط غير مقبولة، ومساعدة أوكرانيا على الانتصار عوضا عن ذلك.

جاء في مقالة نشرها الدبلوماسي الأوكراني في مجلة "فورين أفيرز": "يتوجب على الغرب ألا يتقدم بمبادرات سلام بشروط غير مقبولة، وبدلا عن ذلك مساعدة أوكرانيا على الانتصار، وهذا لا يعني فقط تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة".

وبحسب كوليبا، الدول الغربية بحاجة لتشديد العقوبات ضد روسيا، معتبرا أن من الأهمية بمكان أن "يدمر الغرب الصادرات الروسية" بفرض حظر كامل على الطاقة، ومنع وصول روسيا إلى الشحن الدولي. وأضاف الوزير "قد تبدو الخطوة الأخيرة صعبة، لكنها في الحقيقة قابلة للتحقيق".

من ناحية ثانية قال النائب الكندي الليبرالي إيفان بيكر في وقت سابق "إن الإرهاق الغربي من الأزمة في أوكرانيا يتجلى في توجيه دعوات لكييف لتقديم تنازلات عن بعض المناطق. فعلى سبيل المثال، اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بإمكانية تقديم تنازلات عن بعض المناطق الأوكرانية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتعين عليه التفاوض مع روسيا.

المصدر: RT