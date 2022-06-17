نواب أمريكيون يعدون مشروع قانون المساعدة العسكرية لتايوان

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتقديم 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لتايوان على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ووفقا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "وافقت مبادرة دعم الأمن التايواني على 4.5 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي على مدى 4 سنوات وتعطي الأولوية لطلبات تايوان للحصول على الدعم".

وتابعت: "بالإضافة إلى الأموال لتعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة، ينص مشروع القانون على دعم تايوان في المشاركة في المنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات التجارية والاعتراف بها كحليف رئيسي خارج حلف الناتو، ومن المتوقع أيضا أن تفرض عقوبات اقتصادية على الصين في حالة قيامها بأعمال عدائية ضدها".

ورعى قانون "سياسة تايوان لعام 2022" السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز وعضو اللجنة الجمهورية ليندسي غراهام.

وقال مينينديز: "قانون (سياسة تايوان لعام 2022)، هو بيان أساسي لالتزام الولايات المتحدة المطلق بالبقاء مع تايوان وكل من يشاركنا مصالحنا وقيمنا في مواجهة التهديدات العسكرية والاقتصادية والسياسية من بكين".

بدورها، أشارت ليندسي إلى أن "مشروع القانون يمثل أكبر تعزيز للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتايوان في الاتجاه العسكري والاقتصادي في العقود الأخيرة".

من جهته، قال وزير الدفاع الصيني وي فنغي في وقت سابق، إن "الصين ستقاتل بأي ثمن حتى النهاية لمقاومة محاولات فصل تايوان عن الصين".

ولا تعترف الولايات المتحدة رسميا باستقلال تايوان، لكنها تزودها بالدعم العسكري.

المصدر: "نوفوستي"