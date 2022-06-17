الولايات المتحدة تخفف العقوبات على فنزويلا

رفعت الولايات المتحدة العقوبات الفردية المفروضة على كارلوس إريك مالبيكا فلوريس، النائب السابق لرئيس شركة النفط والغاز الفنزويلية "PDVSA"، وأحد أقارب الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة خففت يوم الجمعة القيود المفروضة على فنزويلا برفع العقوبات الفردية المفروضة على كارلوس إريك مالبيكا فلوريس، النائب السابق لرئيس شركة النفط والغاز الفنزويلية "PDVSA"، وابن شقيق زوجة الرئيس مادورو.

وكانت وسائل إعلام ومحللون أمريكيون بارزون توقعوا في السابق تخفيف العقوبات.

ويعتقد أنه بهذه الطريقة تتوقع واشنطن الحصول على موافقة كاراكاس على زيادة إمدادات النفط للتخفيف من أزمة الوقود التي تضرب الولايات المتحدة.

وأفادت تقارير أمريكية بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الخاصة للاتحاد الروسي في أوكرانيا، أن البيت الأبيض كان يحاول بدء مناقشات مع كاراكاس حول طرق تخفيف العقوبات الاقتصادية من أجل تسهيل وصول النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية.

المصدر: نوفوستي