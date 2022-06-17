إذاعة الجيش الإسرائيلي: المسؤول الإيراني الذي يقف وراء التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين موجود في إسطنبول

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، إن المسؤول الإيراني الذي يقف وراء التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين موجود في إسطنبول التركية.

إلى ذلك عقدت مختلف الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل بما فيها الموساد اجتماعا أمني رفيع المستوى.

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وخلص الاجتماع إلى أن التقديرات كشفت أن هجوما إيرانيا في إسطنبول ضد إسرائيليين سيتم خلال نهاية الأسبوع.

هذا، وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن هناك تحذيرات ملموسة من هجوم إيراني ضد إسرائيليين في إسطنبول خلال نهاية الأسبوع (السبت)، حسبما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة "يجب على الإسرائيليين هناك توخي الحذر الشديد ومغادرة اسطنبول فورا، ومن لا يستطيع القيام بذلك تقليل النشاط إلى الحد الأدنى الممكن، وحبس أنفسهم في الغرف".

وحسب الموقع التحذيرات الأمنية تتزايد، وأن هناك تعاونا أمنيا كبيرا حاليا بين الموساد والمخابرات التركية لإحباط الخلايا الإيرانية التي تحاول تنفيذ الهجوم نهاية عطلة الأسبوع (السبت).

وذكرت القناة 12 العبرية بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت مساء الجمعة من هجوم إيراني قد يستهدف السياح الإسرائيليين في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب قناة 12 فإن ذلك جاء بعد تقييم أمني أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بحضور كبار قادة المؤسسة الأمنية وجهاز الموساد.

وتشير التقديرات إلى أن إيران ستحاول مهاجمة الإسرائيليين في تركيا من خلال عدة خلايا تنتشر في البلاد.

وأشارت إلى أنه تم تقديم إرشادات خاصة للإسرائيليين في تركيا منها الحذر من أي شخص يطرق باب الغرفة، والحذر من مقترحات قد يتم طرحها عليهم مثل أي أعمال تجارية وسياحية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام عبرية