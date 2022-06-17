تشيجوف: خلاف كبير قد ينفجر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسبب سلوك جونسون

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشوجوف أن خلافا كبيرا قد ينفجر بين لندن وبروكسل، بسبب رغبة حكومة بوريس جونسون بمراجعة بروتوكول إيرلندا الشمالية.

وقال تشوجوف لوكالة أنباء تاس على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (SPIEF) يوم الجمعة "بالمناسبة، هناك خلاف كبير بدأ بالظهور بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتعلق بالإجراءات الفعلية التي أقدمت عليها حكومة جونسون، فقد قدمت لمجلس العموم مشروع قانون لإجراء مراجعة أحادية الجانب لبروتوكول إيرلندا الشمالية، والذي كانوا قد عملوا على صياغته على مدى عدة سنوات، حتى توصلوا أخيرا لتسوية بشأنه. والآن يريد البريطانيون إعادة النظر فيه، في حين يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا صارما تجاه هذه المسألة، واصفا هذا المسلك بأنه انتهاك للقانون الدولي".

المصدر: تاس