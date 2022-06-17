شولتس: التحدث مع بوتين ضروري للغاية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في أن المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورية، مشددا على أنه سيواصل الحفاظ على الاتصالات مع موسكو.

ونقلت وكالة "د ب أ" عن شولتس قوله يوم الجمعة: "التحدث مع بوتين ضروري للغاية.. سأواصل القيام بذلك، وكذلك الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)."

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا وعدت أوكرانيا مدافع هاوتزر وغيرها من الأسلحة. وأضاف "ستصل في الوقت المناسب"، دون تحديد الموعد. كما ذكر مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد أن يملي شروط السلام على أوكرانيا.

وزار شولتس يوم الخميس، مع قادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا، كييف، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: تاس