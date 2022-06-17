بوتين: امتصاص الاقتصادات الكبرى للسلع من السوق العالمية سيؤدي للمجاعة والهجرة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن "امتصاص" أكبر اقتصادات العالم السلع من السوق العالمية، لن يؤدي فقط إلى المجاعة، ولكن إلى موجات جديدة من الهجرة وتدفق المهاجرين.

وقال بوتين في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا قامت أكبر اقتصادات العالم بالتصرف على هذا النحو، وقامت بامتصاص جميع السلع من السوق العالمية، بما في ذلك المنتجات الغذائية، إلى بلدانها، عندها ستنمو المشاكل. وهذا لن يؤدي فقط إلى المجاعة، بل سيؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة، تدفقات الهجرة، التي تغمر بالفعل الولايات المتحدة نفسها. سواء كانوا يريدون بناء جدار على الحدود مع المكسيك أم لا، فالتدفقات مستمرة، وهي لا تنخفض. هناك، داخليا، يمكن أن يتجادل الرئيسان السابق والحالي مع بعضهما البعض بقدر ما يحلو لهم، لكن تدفقات المهاجرين على الطريق".

وأوضح بوتين انه "إذا حدثت مجاعة في إفريقيا، لا سمح الله، فستزيد الهجرة الاقتصادية إلى أوروبا، وماذا نفعل حيال ذلك؟ سيستمر هذا، وسيؤدي إلى مشاكل معقدة وصعبة، لذلك، بالطبع، نحتاج إلى الانتقال إلى نموذج مختلف من الإدارة والتنظيم".

المصدر: RT