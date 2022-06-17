هيئة رقابية دولية: باكستان ستظل مدرجة بقائمة رمادية لتمويل الإرهاب

قالت "مجموعة العمل المالي" إنها تعتزم إبقاء باكستان مدرجة على "القائمة الرمادية" للدول التي لا تتخذ إجراءات كاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء إعلان ماركوس بليير رئيس "مجموعة العمل المالي"، بمثابة صفعة لحكومة باكستان المنتخبة حديثا، والتي تعتقد أن البلاد امتثلت في الغالب لشروط المجموعة المحددة.

وقال بليير إن عملية التفتيش الميداني التي ستقوم بها "مجموعة العمل المالي" في باكستان من المقرر أن تتم قبل أكتوبر، وسيتبع ذلك إعلان رسمي بشأن إزالة اسم باكستان من القائمة.

وأضاف أن "مجموعة العمل المالي" تشيد بباكستان لتنفيذها خطط عمل المجموعة، وهو مؤشر واضح على أن باكستان تقترب من الشطب من "القائمة الرمادية".

وكانت المجموعة، التي يقع مقرها في باريس، أدرجت باكستان على القائمة عام 2018.

وتضم "القائمة الرمادية" الدول ذات المخاطر العالية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكنها تلتزم رسميا بالعمل معها لإجراء تغييرات.

وقالت باكستان إنها تواصل اعتقال المشتبهين المتورطين في تمويل الإرهاب امتثالا للمهام التي حددتها المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن "مجموعة العمل المالي" تضم ما يصل إلى 37 دولة عضوا، من بينها الولايات المتحدة، وكتلتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية.

المصدر: أ ب