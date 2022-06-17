إسبانيا.. إخلاء عدد من القرى بعد امتداد حرائق الغابات إلى الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة

أعلن مسؤولون إسبانيون أن حريق الغابات امتد إلى 9 آلاف هكتار من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة شمال غربي البلاد.

وأجبر حريق الغابات على إجلاء أكثر من 650 شخص من 8 قرى يوم الجمعة، بينما تعاني معظم أجزاء أوروبا من موجة حر مبكرة.

وأضاف المسؤولون أن حريقا في غابة جبل سييرا دي كوليبرا بمقاطعة زامورا اندلع الأربعاء خلال عاصفة جافة.

وفي أنحاء أخرى من إسبانيا، اندلعت عدة حرائق غابات في طليطلة ( توليدو) وسط البلاد وفي سرقسطة ( زاراغوزا) ولييدا شمال شرق اسبانيا.

وصرح دانيال روفيرا، عمدة بلدة لادورس، بأن حريق لييدا التهم ألفي هكتار من الأراضي وأنه كان مروعا، وحذر من أنه قد ينتشر لأكثر من 50 ألف هكتار إن لم يتم إخماده سريعا.

وبات معظم إسبانيا عرضة لخطر حرائق الغابات يوم الجمعة فيما تشهد البلاد اليوم السادس من موجة حارة مبكرة غير معتادة.

وسجلت درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية في العديد من المدن وأنحاء أخرى خلال الأسبوع، ويتوقع المسؤولون أن تتراجع درجات الحرارة يوم الأحد.

المصدر: أ ب