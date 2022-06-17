"سبيس إكس" تقيل 5 موظفين بسبب رسالة تنتقد إيلون ماسك

أقالت شركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" خمسة موظفين على الأقل، بعد أن وزعوا رسالة تنتقد مؤسس ومالك الشركة إيلون ماسك، حسب مصادر لشبكة "سي إن بي سي".

وتم توزيع رسالة مفتوحة موقعة من قبل عدد غير معروف من موظفي "سبيس إكس" وإرسالها إلى الإدارة العليا للشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ووصف الموظفون في الرسالة سلوك ماسك في المجتمع بأنه "مصدر متكرر للإحراج والإلهاء". وأشاروا أيضا إلى الاتهامات الأخيرة للملياردير بالتحرش الجنسي.

وفي وقت سابق، دافعت رئيسة "سبيس إكس" والمديرة التنفيذية للعمليات غوين شوتويل عن ماسك في فضيحة التحرش. وفي رسالة بالبريد الالكتروني لموظفي الشركة، ذكرت أن تقارير التحرش عممت أصلا من قبل Business Insider كاذبة.

وماسك هو أكبر مساهم في "سبيس اكس"، وامتلك 78% من أسهم التصويت في نهاية العام الماضي.

المصدر: وكالات