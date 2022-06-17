الاتحاد الأوروبي يبحث استراتيجية جديدة لعلاقاته مع دول الخليج

يعتزم الاتحاد الأوروبي مناقشة ورقة استراتيجية جديدة حول علاقات دوله بمجلس التعاون الخليجي، في اجتماع مقرر يوم الاثنين القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزیب بوریل، "يعتزم تقديم ورقة استراتيجية جديدة لعلاقة الاتحاد بمجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ يوم الاثنين".

وأضافت أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد، رفض الكشف عن هويته، قال إنه "من المتوقع أن يصدر وزراء الكتلة المكونة من 27 دولة، استنتاجات بشأن الورقة الاستراتيجية بعد المناقشات".

وأضاف المسؤول أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد مزود طاقة مهما لأوروبا، وأنها "ستكون أيضا رائدة في مجال الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أنه "من المقرر تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات منها الطاقة والتحول الأخضر، وتغير المناخ إضافة إلى التجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي والتحديات الإنسانية والإنمائية".

وقال إن الجانبين قد يطلقان مشاريع مشتركة خلال الأشهر المقبلة في عدد من المجالات، وشدد على أن الأمن البحري يعد قضية أساسية في هذا التعاون.

وكان الاتحاد الأوروبي تحدث في 18 من مايو الماضي عن شراكة استراتيجية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية