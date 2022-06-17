بوتين "يحتفظ لنفسه" بالإجابة على سؤال عن ضرب مراكز صنع القرار في كييف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلقا على الخطوط الحمراء وضرب مراكز صنع القرار في كييف، إنه سيحتفظ لنفسه بالإجابة على هذا السؤال.

وأوضح بوتين في جلسة حوار بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "بالنسبة لهذه الخطوط الحمراء، اسمحوا لي أن أحتفظ بهذا لنفسي، لأن هذا من جانبنا سيعني إجراءات صعبة للغاية على مراكز صنع القرار تلك التي ذكرتها بالفعل والتي تحدثتم عنها. ولكن هذا هو المجال الذي ينبغي أن يترك البت فيه، أولا وقبل كل شيء، للقيادة العسكرية والسياسية للبلاد".

وأضاف أن من "يستحقون مثل هذه الإجراءات على هذا المستوى" من جانب روسيا، يجب أن يستنتجوا لأنفسهم "ما قد يواجهونه عند تجاوز هذه الخطوط الحمراء".

وأشار الرئيس الروسي في وقت سابق إلى أنه إذا تم تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن سلاح الجو الروسي سيضرب مواقع لم يستهدفها بعد.

المصدر: RT