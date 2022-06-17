توكاييف: عصر الأقلمة حلّ محل العولمة

اعتبر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن عصر الأقلمة قد حل محل العولمة، لافتا إلى أن كازاخستان وروسيا لديهما برنامج خاص للتعاون الصناعي في الظروف الجديدة.

وقال توكاييف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن "الاضطرابات العالمية المرتبطة بالوباء والتوترات الجيوسياسية المتزايدة أدت إلى واقع جديد"، مشيرا إلى ان حقبة الأقلمة قد حلت محل العولمة بكل مزاياها وعيوبها الفطرية.

وأشار رئيس كازاخستان إلى إن الأعمال التجارية من روسيا سيتم توفير مناخ استثماري ملائم ودعم لها، مؤكدا أن كازاخستان وروسيا لديهما برنامج خاص للتعاون الصناعي في الظروف الجديدة.

وأضاف: "سيتم تزويد المستثمرين من روسيا بالمواقع الصناعية مع البنية التحتية المناسبة، وسيتم خلق مناخ استثماري ملائم. من حيث المبدأ، تم القيام بذلك بالفعل".

وفي وقت سابق، أعرب الخبير وو شينبو، في مقال بصحيفة Huanqiu Shibao الصينية، عن رأي مفاده أن نظام العلاقات الدولية سيتغير بشكل كبير نتيجة الأزمة الأوكرانية. وأكد أن الولايات ستبدأ تدريجيا في الانقسام إلى كتل تجارية وتكنولوجية ونقدية.

المصدر: RT