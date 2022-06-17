الرئيس الصيني يستشهد بحكمة قديمة تساعد العالم على تجاوز أزمته الحالية

استشهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحكمة صينية قديمة، وأوضح من خلالها كيفية مساعدة العالم في التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال في كلمة عبر الفيديو خلال مشاركته بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي: "كما تقول الحكمة الصينية القديمة، الشخص الذكي حتى لو كان في وضع ملائم، يضع في اعتباره الضرر المحتمل، وفي وضع غير ملائم يرى فرصا محتملة، ويتعايش الخطر والفرص دائما".

وأضاف، أن "القوة تكمن في الثقة.. كلما زادت الصعوبات زادت الثقة".

وتابع: "في سياق التغيرات الدراماتيكية المستمرة وعدوى فيروس كورونا، يدخل العالم فترة جديدة من الاضطراب والتحول".

وأوضح: "هناك اتجاه سلبي لمناهضة العولمة، وفجوة متنامية بين الجنوب والشمال، مما يضعف محركات التعاون الإنمائي، وقد يغرق اقتصاد العالم النامي غير المتكافئ في ركود عميق ويشكل تحديات غير مسبوقة لتنفيذ جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة لهذا العام".

وأشار جين بينغ، إلى أن "المجتمع الدولي مهتم أكثر من أي وقت مضى بتنمية عادلة ومستدامة وآمنة".

من جهته، عقب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، على كلمة نظيره الصيني، وقال: "إنه عالم سينولوجيا بالمهنة، ويعرف الحكمة التي نقلها الرئيس الصيني شي جين بينغ".

وأضاف: "كلمة أزمة تتكون من مقطعين اثنين من الهيروغليفية، ما زلت أتذكر كيف تكتب.. المقطع الأول ويعني خطر، والثاني فرصة.. وبذلك تكون في كل أزمة مخاطر، ولكن هناك أيضا فرص".

وتابع: "أعتقد أننا يجب أن ننطلق من هذا المبدأ".

المصدر: "نوفوستي" + "zakon.kz"