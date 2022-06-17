الصومال.. الجيش يقتل 60 عنصرا من حركة "الشباب"

أعلن وزير إعلام ولاية غلمدغ الإقليمية في الصومال، أحمد شري فلغلي، إن نحو 60 عنصرا من مسلحي حركة "الشباب" المتشددة قتلوا صباح اليوم الجمعة.

وأوضح أن "مقتل الإرهابيين جاء على أيدي قوات الجيش الوطني بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية غلمدغ في منطقة بحدو، التي تبعد قرابة 122 كم من مدينة طوسمريب بإقليم غلغدود".

وأضاف أن "الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، وانهزموا أمام القوات الباسلة التي تتعقب فلول الخلايا الإرهابية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الصومالية.

وكثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات حركة "الشباب" المتطرفة، التي تتواجد في بعض المناطق القليلة التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود بأن تبدأ حكومته حربا واسعة ضد حركة "الشباب" لتحرير البلاد من مقاتليها.

المصدر: أ ف ب