بوتين يستذكر عبارة مارك توين: شائعات وفاتي مبالغ فيها

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقوبات ضد روسيا وما يثيره الغرب حول فعاليتها مستشهدا بمقولة الكاتب الشهير مارك توين: "الشائعات حول وفاتي مبالغ فيها".

وقال بوتين في جلسة حوار بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، علق فيها على مدى فعالية العقوبات الغربية ضد الاقتصاد الروسي، والمزاعم بقدرتها على تدميره: "أي عقوبات؟ الحرب الخاطفة فشلت. كما قال مارك توين، الشائعات حول موتي فيها الكثير من المبالغة".

وسبق للرئيس بوتين وقال إن قيود عقوبات الغرب على روسيا خلقت مهام جديدة كثيرة لها، لكنها في الوقت نفسه وفرت فرصا جديدة.

المصدر: RT