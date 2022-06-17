بوتين: القمح الأوكراني قد يستخدم لسداد ثمن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام القمح المورد من أوكرانيا إلى دول الغرب، لدفع ثمن الأسلحة لكييف، مشددا على عدم صحة الادعاءات بأن روسيا تعيق إمدادات الغذاء الأوكرانية.

وقال بوتين في جلسة منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "فيما يتعلق بإمدادات الغذاء الأوكرانية للأسواق العالمية، نحن لا نعيقها.. لسنا نحن من قام بتلغيم موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

ولفت بوتين الانتباه إلى حقيقة أنه اضطر إلى إثارة هذا الموضوع بسبب عدد كبير من التكهنات حول هذا الموضوع، ووصف الوضع الحقيقي.

وقال: "عم يدور الحديث؟ وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، هناك 6 ملايين طن من القمح، وفقا لتقديراتنا 5، أو 7 ملايين طن من الذرة وهذا كل شيء! إذا أخذنا في الاعتبار أن 800 مليون طن من القمح يتم إنتاجها في العالم، فإن 5 ملايين طن لا تغير أي شيء للسوق العالمية".

وأضاف: "ومع ذلك، هناك فرص للتصدير، وليس فقط من خلال موانئ البحر الأسود. تفضلوا، من خلال بيلاروس - أرخص طريق، من خلال بولندا، رومانيا. بقدر ما تريدون! هناك خمسة أو ستة خيارات للتصدير".

وخلص الرئيس الروسي إلى أن "الأمر لا يتعلق بنا"، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على "مدى عقلانية من هم في السلطة في كييف. فليقرروا ما يجب عليهم فعله، وفي هذه الحالة دون الاعتماد على أسيادهم في مكان ما في الخارج، وراء المحيط".

المصدر: RT