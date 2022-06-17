تركيا تترقب "تطورات سريعة" لتبنّي خطة أممية لتصدير الحبوب من أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن بلاده تنتظر "تطورات سريعة" في خطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال: "لدينا نحو 15 سفينة محمّلة بالحبوب في الموانئ (الأوكرانية)، وقد تم بحث هذه المسألة مرارا، وما زالت تتواصل المشاورات الدبلوماسية بشكل مكثف للغاية.

وأضاف: "في الأيام المقبلة، نترقب تطورات في هذه المسألة. من جانبنا نعمل على حل هذه المسألة بسرعة من خلال تنظيم اجتماع بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا".

وكانت تركيا قد أعلنت هذا الأسبوع استعدادها لاستضافة "اجتماع رباعي" بهدف وضع الترتيبات لنقل عدة أطنان من الحبوب عبر البحر الأسود في إطار خطة للأمم المتحدة.

وتابع: "الامم المتحدة لديها خطة. يسعدنا أن نرى أن الأطراف توافقت إلى حد كبير، بحيث يمكن الشروع بالتنفيذ، ربما مع تعديلات طفيفة"، لافتًا إلى أنه يريد أن تمضي الأمور قدما "بدون العمل باتفاقية مونرو" وهي معاهدة دولية وُقعّت في العام 1936 تُنظّم حركة المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر الأسود بالبحر المتوسط، وتشرف عليه تركيا، وفي أوقات النزاعات، يحظر مرور السفن العسكرية للأطراف المتحاربة.

وبحسب آكار، تم تشغيل "خط ساخن" بين الخبراء العسكريين من أوكرانيا وروسيا وتركيا لبحث وتسهيل تنفيذ خطة الأمم المتحدة. ولفت إلى أن تركيا تعتبر أن خطة الأمم المتحدة "قابلة للتطبيق". علما بأن هناك ملايين الأطنان من القمح عالقة في الموانئ الأوكرانية الخاضعة لحصار أو سيطرة روسية، وأصبح نقلها خطيرًا بسبب الألغام. ولا تتطلّب خطة الأمم المتحدة نزع الألغام ويمكن تنفيذها مع إنشاء "خطوط آمنة" في البحر الأسود.

المصدر: AFP