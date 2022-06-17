الرئيس الصيني: نمو التجارة بين الصين وروسيا يشهد على مقاومة الضغوط وإمكانات التعاون بين البلدين

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري مع روسيا منذ بداية العام بلغ 65 مليار دولار.

وقال شي جين بينغ في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن نمو حجم التجارة بين الصين وروسيا، والذي بلغ منذ بداية العام 65 مليار دولار، يشهد على القدرة على مقاومة الضغوط وإمكانات التعاون بين البلدين.

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وأضاف أن الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة أزمتي الطاقة والغذاء، مشددا على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.

كما قال إنه لا بد من تعزيز علاقات التعاون بين دول الشمال والجنوب وتوسيع شبكة شركاء التنمية. ودعا إلى تدويل الموارد وتوسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين.

ويعقد اليوبيل الخامس والعشرون لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

المصدر: RT