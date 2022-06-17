بوتين: توقعت تفاقم عدم المساواة في أوروبا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "النتيجة المباشرة لتصرفات السياسيين الأوروبيين ستزيد من تفاقم عدم المساواة في هذه البلدان، مما سيزيد من انقسام مجتمعهم".

وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كل هذا يؤدي إلى تفاقم المشاكل عميقة الجذور في المجتمعات الغربية.. نعم، بالطبع، لدينا مشاكل كافية خاصة بنا، لكن يجب أن أتحدث عنها الآن. وهو الأمر الذي ذكرته في منتدى دافوس".

وأضاف: "نتيجة مباشرة للأفعال من السياسيين الأوروبيين وأحداث هذا العام ستزيد من تفاقم عدم المساواة في هذه البلدان، والتي بدورها ستزيد من انقسام مجتمعهم".

وتابع: "المسألة ليست فقط في مستوى الرفاهية، ولكن أيضا في التوجهات القيمية".

وأوضح، أنه "تم حتى الآن قمع التناقضات وإخفاؤها تحت البساط".

وختم: "من المتوقع تغير السلطة في أوروبا.. نتوقع تفاقم مشكلات العدالة الاجتماعية وانقسام المجتمع بسبب أخطاء الاقتصاد، والوضع الراهن في أوروبا سيؤدي إلى تصاعد الراديكالية، وفي المستقبل إلى تغيير النخب الحاكمة".

المصدر: "نوفوستي"