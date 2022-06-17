بوتين: البيروقراطية في أوروبا مثل حجر رحى في مطحنة من القرن الـ18

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البيروقراطية في أوروبا، تعمل مثل حجر رحى في مطحنة من القرن الـ18، وهي على عكس الولايات المتحدة، لا يمكنها رفع العقوبات ضد الأسمدة من روسيا.

وقال بوتين في خطابه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "بالمناسبة، فرض الأمريكيون عقوبات، ثم تبعهم الأوروبيون، على الأسمدة لدينا. قام الأمريكيون بإلغائها، أدركوا أين وقعوا، ولم يفعل الأوروبيون. بيروقراطيتهم تعمل فقط مثل حجر رحى في مطحنة من القرن الـ18. لذلك، يدرك الجميع أن هذا هراء، ولكن من الصعب بالفعل العودة للخلف لأسباب بيروقراطية".

ويعقد اليوبيل الخامس والعشرون لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

المصدر: RT