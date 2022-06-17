لوغانسك: عسكريون أوكرانيون في سيفيرودونيتسك بدأوا بالاستسلام

أكد أندري ماروتشكو، ممثل الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لـRT صحة المعلومات التي تفيد بأن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونتسك بدأوا الاستسلام.

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ولم يكشف المسؤول عن عددهم والوحدات التي يتبعون إليها، "حفاظا على سلامتهم، لأن فصائل أوكرانية لاصطياد الفارين من ساحات المعركة تعمل الآن بنشاط في أراضي المصنع".

وأضاف المسؤول أن من أسباب عدم ذكر التفاصيل، احتمال أن يتعرض أقارب أولئك الذين استسلموا للاضطهاد في أراضي أوكرانيا".

وأكد موفدنا إلى لوغانسك أن "أعدادا كبيرة" من القوات الأوكرانية في محيط المنطقة الصناعية لمصنع "أزوت" تسلم نفسها للقوات الروسية.

المصدر: RT