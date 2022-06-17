لوكاشينكو: بيلاروس ستحمي غرب أوكرانيا من بولندا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه سيتعين على بلاده إبداء رد فعل على رغبة بولندا في الحصول على أوكرانيا الغربية.

وأشار الرئيس لوكاشينكو، في لقاء مع العاملين في شركة "بيلشينا" في بوبرويسك، بأن بولندا تحلم بالفعل بالاستيلاء على غرب أوكرانيا.

وأضاف: "هنا سيتوجب علينا الرد. لأننا لا نستطيع أن نسمح للبولنديين بأن يحاصرونا على الإطلاق. هذا خيار خطير. وقلت ذات مرة: سيطلب الأوكرانيون ذات مرة منا مع الروس حتى نساعدهم في الحفاظ على سلامة أراضيهم، وحتى لا يتم اقتطاعها".

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ووفقا للرئيس البيلاروسي، تظهر مثل هذه الرغبات لدى بولندا لأن الأمريكيين يقفون وراء ظهرها ويمولوها ويزودوها بالسلاح وينشرون قواتهم المسلحة فيها.

وقال: "نحن نرى هذا. لذلك، يجب أن نبقي القوات المسلحة في حالة تأهب في كل من الغرب والجنوب. قمنا بنشر عشر وحدات على طول الحدود خلف حرس الحدود حتى لا يتم التسلل إلى بيلاروس".

وشدد لوكاشينكو، على وجود مثل هذه الأفكار لدى بعض الدول المجاورة.

المصدر: نوفوستي