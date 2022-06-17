بريطانيا.. ارتفاع هائل في معدلات الإصابة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية بريطانية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو نصف مليون في أسبوع، بزيادة تصل إلى 43%.

وحسب البيانات فإنه خلال الأسبوع الماضي، كان ما يقدر بـ1415600 شخص مصابا بفيروس كورونا بزيادة عن 425800 إصابة.

وهذه أعلى زيادة بعدد الإصابات المسجلة منذ مايو الماضي، لكنه لا تزال أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 4.9 مليون في نهاية مارس.

وترجح السلطات الصحية أن يكون سبب الارتفاع هو متحورات Omicron BA.4 وBA.5.

وOmicron BA.1 هو المتحور الذي أدى إلى زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة في ديسمبر وأوائل يناير من هذا العام.

وفي يناير الماضي، أعلنت المملكة المتحدة رفع كل قيود فيروس كورونا، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح.

المصدر: sky news