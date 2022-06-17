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بالفيديو.. محتجون على الخدمة الإلزامية في الهند يشعلون النار في قطار

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بالفيديو.. محتجون على الخدمة الإلزامية في الهند يشعلون النار في قطار
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أقدم محتجون على مخطط Agnipath الذي يفرض على الشباب الخدمة في القوات المسلحة الهندية لـ4 سنوات، على تخريب مبنى محطة قطار وأشعلوا النار في أحد القطارات.

وقام المحتجون بتكسير نوافذ القطارات وأحرقوا عربة على سكة حديدية وبعض الحقائب الموجودة على الرصيف. 

في 14 يونيو، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على خطة تجنيد للشباب الهندي للخدمة في القوات المسلحة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الخطة مصممة لتمكين صورة شبابية للقوات المسلحة، وستوفر لجذب المواهب الشابة من المجتمع الأكثر انسجاما مع الاتجاهات التكنولوجية المعاصرة وإعادة القوى العاملة الماهرة والمنضبطة والمتحفزة إلى المجتمع.

المصدر: ndtv

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