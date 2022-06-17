بالفيديو.. محتجون على الخدمة الإلزامية في الهند يشعلون النار في قطار

أقدم محتجون على مخطط Agnipath الذي يفرض على الشباب الخدمة في القوات المسلحة الهندية لـ4 سنوات، على تخريب مبنى محطة قطار وأشعلوا النار في أحد القطارات.

وقام المحتجون بتكسير نوافذ القطارات وأحرقوا عربة على سكة حديدية وبعض الحقائب الموجودة على الرصيف.

#WATCH | Telangana: Secunderabad railway station vandalised and a train set ablaze by agitators who are protesting against #AgnipathRecruitmentScheme. pic.twitter.com/2llzyfT4XG — ANI (@ANI) June 17, 2022

في 14 يونيو، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على خطة تجنيد للشباب الهندي للخدمة في القوات المسلحة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الخطة مصممة لتمكين صورة شبابية للقوات المسلحة، وستوفر لجذب المواهب الشابة من المجتمع الأكثر انسجاما مع الاتجاهات التكنولوجية المعاصرة وإعادة القوى العاملة الماهرة والمنضبطة والمتحفزة إلى المجتمع.

المصدر: ndtv