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مظاهرة في لاتفيا احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار التدفئة

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مظاهرة في لاتفيا احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار التدفئة
Globallookpress Frank Hoermann / SVEN SIMON
صورة تعبيرية
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تظاهر العشرات بالقرب من مبنى الحكومة في العاصمة اللاتفية ريغا، احتجاجا على الزيادة الحادة في أسعار التدفئة، نقلا عن وسائل إعلام لاتفية.

ونظم هذه الفعالية حزب "الاتحاد الروسي في لاتفيا"، حيث هتف المتظاهرون "العار على الحكومة" و"عار على مجلس مدينة ريغا" و"لن نسمح بكارثة اجتماعية"، وطالب المتظاهرون الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار التدفئة، لأن هذا الوضع لن يؤثر على سكان البلاد فحسب، بل سيؤدي كذلك إلى إفلاس العديد من الشركات.

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وقال المتظاهرون إن حكومة لاتفيا الآن تحارب المدارس الروسية والنصب السوفيتية، بدلا من الالتفات إلى حل المشكلات الاقتصادية والاهتمام برفاهية مواطنيها. وقيل إن أحد أسباب الأزمة الحالية، على وجه الخصوص، هو رفض الدولة لشراء موارد الطاقة الروسية. ففي الوقت الذي تواصل فيه دول مثل ألمانيا وهنغاريا وصربيا والهند والصين التعاون مع روسيا، والاستفادة من ذلك، يصبح سعر لتر البنزين في لاتفيا أكثر من 2 يورو، بالمقارنة مع سعره في هنغاريا (1.25 يورو) وفي روسيا (0.8 يورو).

وكانت السلطات اللاتفية قد ذكرت في وقت سابق أنه اعتبارا من أول يوليو القادم، ستزيد رسوم الغاز بالنسبة للسكان بنسبة 65.5-89.9%، اعتمادا على الكميات المستهلكة. وسوف يعاني من ذلك بشكل مبدئي السكان الذين يعيشون في منازل تعتمد على التسخين بالغاز الطبيعي. لذلك، وعند استخدام 180 متر مكعب من الوقود الأزرق شهريا، على سبيل المثال، سترتفع الرسوم من 148 يورو إلى 278 يورو.

المصدر: بيلتا

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