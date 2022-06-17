قوات لوغانسك: جيش أوكرانيا فقد 31 عنصرا خلال يوم واحد

قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك، اليوم الجمعة، إن الجيش الأوكراني فقد خلال اليوم الماضي 31 عنصرا.

وأضافت القيادة في بيانها: "في القتال مع قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية، تعرض العدو لخسائر في الأرواح والمعدات. وبلغت هذه الخسائر: 31 قتيلا من العسكريين و5 عربات نقل مدرعة، ودبابة واحدة، و4 سيارات عسكرية".

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وأمس الخميس أعلنت هذه القيادة، أن خسائر الجيش الأوكراني على الجبهة في اليوم السابق بلغت 29 قتيلا و7 عربات نقل مدرعة.

المصدر: نوفوستي