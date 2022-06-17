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زيارة مرتقبة للرئيس الإندونيسي إلى روسيا

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زيارة مرتقبة للرئيس الإندونيسي إلى روسيا
ria.ru
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أعلنت سفيتلانا لوكاش، ممثلة الرئيس الروسي في قمة العشرين عن زيارة مرتقبة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى روسيا.

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وأوضحت ممثلة الرئاسة الروسية في قمة العشرين أن الزيارة المرتقبة للرئيس الإندونيسي إلى روسيا، سيتم في إطارها بحث العلاقات الثنائية بالدرجة الأولى.

وكان مصدر مطلع قد صرح في وقت سابق بأن زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى موسكو مخطط لها في 30 يونيو، فيما يشار إلى أن إندونيسيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في عام 2022.

وقالت لوكاش في تصريح على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال حول زيارة الزعيم الإندونيسي: "مبدئيا نحن في الانتظار.. بالطبع ستجري في المقام الأول مناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا".

المصدر: نوفوستي

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