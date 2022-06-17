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"فرانس برس" عن مسؤول تركي: محمد بن سلمان سيزور تركيا في 22 يونيو

الجيش الإسرائيلي: إحباط خلية "مخربين" في جنين

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الجيش الإسرائيلي: إحباط خلية
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قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من "إحباط خلية مخربين في جنين بعد أعمال عسكرية قامت بها قوات من لواء جولاني للعثور على وسائل قتالية في منطقتين داخل المدينة".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "خلال نشاط القوات في المنطقة الأولى تعرضت لإطلاق نار كثيف وإلقاء عبوات ناسفة حيث ردت القوات بإطلاق نار. وفي طريقها إلى المنطقة الثانية رصدت القوات سيارة مشبوهة تقف بجانب الطريق حيث قام المخربون داخلها بإطلاق نار نحو الجنود الذين تصدوا لهم وأحبطوا المخربين الذين أطلقوا النار نحوهم".

وأفاد بأنه "بعد تمشيط السيارة تم العثور على رشاشين من نوع M-16 وسلاح من نوع كارلوا وذخيرة وسترة واقية".

المصدر: RT

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