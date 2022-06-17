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"فرانس برس" عن مسؤول تركي: محمد بن سلمان سيزور تركيا في 22 يونيو

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /17.06.2022/

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /17.06.2022/
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في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية في أنحاء البلاد، ويمضي قدما في تحرير أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

ميدانيا

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ردود الفعل وأصداء العملية العسكرية

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