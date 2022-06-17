بلينكن: نطرح قضية حقوق المثليين في كل اجتماع مع السعودية

قال وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن إنه يطرح حقوق المثليين "بشكل ثابت وفي كل محادثة" يجريها مع السعودية، معربا عن دعمه لزيارة الرئيس جو بايدن للمملكة، حيث تعاقب المثلية بالإعدام.

وأكد بلينكن في تصريح لموقع "بوليتيكو" أن "لدينا مشاركة حقيقية" فيما يتعلق بالمناقشات بشأن حقوق مجتمع الميم مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مشيرا إلى أن "حقوق الإنسان ليست سوى جزء واحد من سياسة أمريكا الخارجية وكل شيء يجب أن ينعكس في ما نفعله".

وشدد على "أننا عقدنا العزم منذ اليوم الأول لهذه الإدارة على إعادة ضبط العلاقة.. ليس قطعها بل إعادة ضبط المعايير"، واصفا رد الفعل الحالي ضد مجتمع الميم بأنه "خطير مميت".

المصدر: "بوليتيكو"