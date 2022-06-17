الجزائر: التوقيع على حزمة من اتفاقيات الشراكة مع الولايات المتحدة

أعلنت الجزائر إبرام حزمة من اتفاقيات الشراكة مع الجانب الأمريكي في عدة مجالات أهمها الزراعة والصناعة والسكك الحديدية.

وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق على هامش الدورة الـ53 لمعرض الجزائر الدولي بحضور سفيرة الولايات المتحدة إليزابيت مور أوبين، إن هذه الشراكة "تعطي أهمية قصوى للاستثمارات التي تحقق الأمن الغذائي".

وأضاف رزيق: "إن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف في هذه النسخة من المعرض، لدليل قوي على استعداد البلدين للعمل سويا لتعزير الشراكة الثنائية وتطوير التعاون في مجالات عديدة وفق مبدأ رابح-رابح".

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم التوقيع على اتفاق شراكة بين مجمع "سواكري" الجزائري وشبكة الخدمات الصحية العالمية "جي.أيش.أس.أن" الأمريكية، لإنجاز مشروع صحي في ولاية البليدة يتكون من مستشفى ومدرسة شبه طبية، حيث سيوفر هذا المشروع على الجزائر، تكاليف التحويلات الطبية إلى الخارج.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية