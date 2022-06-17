قيل إنهما أسيرين في دونباس.. شاهد أول صورة لاثنين من المرتزقة الأمريكيين مقيدين على متن شاحنة

أكدت باني دروك، والدة أحد المرتزقة الأمريكيين المأسورين شرقي أوكرانيا، أن وزارة الخارجية تتحقق من صحة الصور التي نشرتها وسائل الإعلام للمرتزقة.

وقالت: "إنهم يعملون بجد من أجل التحقق من الصور.. نحن متفائلون للغاية".

وأضافت أنها "شاهدت صورة يظهر فيها أمريكيان نقلا في مؤخرة شاحنة وأيديهما مقيدة خلف ظهورهما".

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية في وقت سابق، أن "الجيش الروسي اعتقل اثنين من المرتزقة الأمريكيين الذين قاتلوا إلى جانب كييف في ضواحي خاركوف".

وحسب الصحيفة، فإن "ألكسندر دريوك (39 عاما)، وآندي هوين (27 عاما) يعتبران من أوائل الأمريكيين الذين أسرهم الجيش الروسي".

من جهتها، أبلغت وزارة الخارجية، أن "لديها معلومات غير مؤكدة حول أسر المواطنين وتكتشف مصيرهم بالتواصل مع عائلاتهم والسلطات الأوكرانية والصليب الأحمر".

بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن "الولايات المتحدة ومن خلال السفارة، يمكنها التواصل مع روسيا بشأن المرتزقة الذين وقعوا في الأسر".

وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن "الكرملين لا يعرف شيئا عن المرتزقين الأمريكيين، والذي يُزعم أن الجيش الروسي أسرهما في أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي" + "سي أن أن" + "التلغراف"