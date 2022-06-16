الكرملين يعلن عن كلمة لبوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

أعلن الكرملين عن كلمة للرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، سيتحدث فيها عن التنمية الاقتصادية في روسيا والاقتصاد العالمي.

وسبق لبوتين في كلمته الترحيبية بضيوف المنتدى وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي سيحافظ على مساره نحو الانفتاح والتعاون الدولي الواسع.

كما أعرب عن ثقته في أن عشرينات القرن الحالي ستكون فترة تعزيز للسيادة الاقتصادية لروسيا.

وأضاف أنه من المقرر تسريع تطوير البنية التحتية والقاعدة التكنولوجية في روسيا، والارتقاء بمستوى تأهيل الخبراء والمختصين وتشكيل نظام مالي مستقل وفعال.

وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل متزايد على المبادرات الخاصة.

وذكر الكرملين، أن بوتين سيكرس جل كلمته لمهام زيادة التنمية الاقتصادية في روسيا، وتحفيز النشاط التجاري المحلي، وخلق ظروف مشجعة للأعمال التجارية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الخارجية.

المصدر: نوفوستي