"روس كوسموس": تعديل مدار محطة الفضاء الدولية تم لتفادي اصطدامها بحطام قمر صناعي سوفييتي
كشف مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن الجسم الذي تم تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية لتفادي اصطدامها به، جزء من قمر "كوسموس -1408" السوفيتي الخارج عن الخدمة.
وكتب روغوزين في قناته على تيليغرام: "أؤكد أنه في الساعة 22:03 بتوقيت موسكو، نفذت محركات سفينة الشحن الروسية بروغرس إم إس - 20 مناورة غير مجدولة، لتفادي اصطدام محطة الفضاء الدولية من جزء خطير من مركبة الفضاء كوسموس-1408".
وفي وقت سابق، ذكرت "روس كوسموس" أن مدار محطة الفضاء الدولية تم تعديله بشكل غير مجدول بسبب خطر الاقتراب من الحطام الفضائي.
وفي 15 نوفمبر 2021، اختبرت روسيا سلاحا مضادا للأقمار الصناعية، ونتيجة لذلك، في المدار على الارتفاع ما بين 465 كم و490 كم، أسقط صاروخ من نظام الدفاع الصاروخي قمر الاستخبارات اللاسلكية "كوسموس-1408".
المصدر: تاس
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .