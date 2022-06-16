موظفو "سبيس إكس" يستعدون لتقديم شكوى ضد مديرهم إيلون ماسك

يعمل موظفو SpaceX على إعداد شكوى جماعية للإدارة ضد مؤسس ومالك الشركة إيلون ماسك، حسب صحيفة The Verge.

ونقلت صحيفة The Verge عن الرسالة التي تم تداولها في الدردشة الداخلية للشركة "سلوك إيلون في الاماكن العامة غالبًا ما يكون محرجًا، خاصة في الأسابيع الأخيرة".

يشير معدو الشكوى إلى أن ماسك يعتبر "وجه" SpaceX وأن كل منشور يصدر عنه على الشبكات الاجتماعية يمكن أن يُنظر إليه بانه يعبر عن الشركة بأكملها، وبحسب ما جاء في الخطاب الذي من المتوقع تسليمه إلى رئيسة سبيس إكس جوين شوتويل: "من الضروري التعريف أن رسائله لا تعكس عملنا ومهمتنا وقيمنا".

ومن أسباب عدم الرضا عن سلوك ماسك اتهامه بالتحرش الجنسي، وكان ماسك قد انكر هذه التهمة بشكل قاطع في السابق، لكن رد فعله الفظ على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير وسائل الإعلام حول دفعه ربع مليون دولار للمضيفة مقابل التزامها بالصمت اثار موجة غضب شعبي واسع ضده.

وطرح مؤلفو الرسالة ثلاث طرق لحل الموقف وإدارة الشركة: إدانة سلوك ماسك علنًا على Twitter، وهي الشبكة الاجتماعية، التي يخطط أن يصبح مالكها قريبًا، ومحاسبة قادة الشركة ذوي السلوك السيئ بالطريقة نفسها التي تتم فيها محاسبة الموظفين الآخرين، وصياغة توضيح دقيق لما تعنيه قيم الشركة المعلنة بشأن السلوك الحسن والسلوك السيء والمساواة في المسؤولية والالتزام بها.

المصدر: ريا نوفوستي