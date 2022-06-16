واشنطن: الصين تقف إلى جانب روسيا في النزاع في أوكرانيا

اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الصين تقف إلى جانب روسيا في النزاع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الصين قد قامت بخيارها. وبعد أكثر من 3 أشهر منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، تفضل الصين الوقوف إلى جانب روسيا على الرغم من كافة المآسي التي حدثت هناك والضحايا البشرية والعواقب الشاملة، بما فيها بالنسبة للأمن الغذائي".

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واعتبر برايس أن "موقف الحياد من قبل الصين ليس إلا تصريحا فارغا".

وكانت الولايات المتحدة قد أشارت مع ذلك أكثر من مرة إلى أنها لا ترى أي دليل على تقديم الصين دعما عسكريا لروسيا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

ودعت الصين لوقف العمليات القتالية في أوكرانيا وتسوية النزاع بطرق سلمية، مع التأكيد أنها تتفهم مخاوف موسكو الأمنية بشأن توسع الناتو.

المصدر: نوفوستي