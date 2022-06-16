ماكرون: الغرب لن يزود أوكرانيا بطائرات ودبابات

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الغرب أجمع على عدم تزويد أوكرانيا بالطائرات والدبابات، ولاسيما الطائرات الهجومية لأن الغرب لن يخوض حربا ضد روسيا.

وقال في حديث للصحفيين: "أنت تتحدث عن اتفاقية غير رسمية، لكن هذا هو الموقف الرسمي تقريبا لشركاء الناتو بأننا نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لكننا لن نخوض حربا مع روسيا، وكييف على علم بهذه الاتفاقات".

وأرسلت روسيا مذكرة إلى جميع البلدان الغربية بما فيها الولايات المتحدة، حذرت فيها من تبعات إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي