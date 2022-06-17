مياه الفيضان تغمر مصنعا لحليب الأطفال في الولايات المتحدة

قررت شركة "أبوت نيوتريشن" إغلاق مصنعها لإنتاج حليب الأطفال مرة أخرى، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من إعادة افتتاحه للتخفيف من النقص الحاد في المنتج بالولايات المتحدة، بحسب "أسوشيتدبرس".

وأغلق المصنع الكائن في ميشيغان والذي كان قد استأنف انتاجه في 4 يونيو، مرة أخرى هذا الأسبوع حتى تتمكن الشركة من تقييم الأضرار التي سببتها الأمطار.

وقالت شركة "أبوت" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن العواصف الرعدية الشديدة التي ضربت جنوب غرب ميشيغان يوم الاثنين تسببت في "رياح عاتية، وبرد، وانقطاع التيار الكهربائي، وأضرار جراء الفيضان"، بالإضافة لفيضانات في مناطق بالمدينة شملت مناطق من المصنع.

وأضافت: "نتيجة لذلك، أوقفت أبوت إنتاجها من لبن إيلي كير حيث يشهد المصنع تقييم الأضرار الناتجة عن الرياح وللتنظيف وإعادة تعقيمه".

يذكر أن المصنع هو منتج رئيسي للحليب الصناعي، أُغلق في فبراير وأصدر طلبا بسحب منتج بعد وفاة طفلين ما أثار مخاوف بشأن التلوث.

المصدر: أ ف ب