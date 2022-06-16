هولندا تعيد تأهيل العسكريين المتهمين بالفشل في انقاذ أرواح 8000 مسلم في البوسنة

يعتزم مجلس الوزراء الهولندي الاجتماع في عطلة نهاية الأسبوع لبحث وضع قدامى المحاربين البوسنيين الذين عملوا هناك تحت راية الأمم المتحدة، واتهموا بالفشل في حماية سربرينيتشا.

وفقا للأرقام الرسمية في يوليو 1995، قتل أكثر من 8000 مسلم في سريبرينيتشا في غضون أيام قليلة.

وتم إلقاء المسؤولية عن ذلك على قوات صرب البوسنة، ووصفت محكمة العدل الدولية أحداث سريبرينيتشا بأنها إبادة جماعية.

وتم إرسال الجنود الهولنديين إلى سريبرينيتشا في مهمة لحماية المدنيين لكنهم اتهموا لاحقا بالفشل في الدفاع عنه.

المصدر: ريا نوفوستي