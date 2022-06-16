 
مباشر

هولندا تعيد تأهيل العسكريين المتهمين بالفشل في انقاذ أرواح 8000 مسلم في البوسنة

أخبار العالم

هولندا تعيد تأهيل العسكريين المتهمين بالفشل في انقاذ أرواح 8000 مسلم في البوسنة
AFP Remko de Waal
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8tq

يعتزم مجلس الوزراء الهولندي الاجتماع في عطلة نهاية الأسبوع لبحث وضع قدامى المحاربين البوسنيين الذين عملوا هناك تحت راية الأمم المتحدة، واتهموا بالفشل في حماية سربرينيتشا.

 

وفقا للأرقام الرسمية في يوليو 1995، قتل أكثر من 8000 مسلم في سريبرينيتشا في غضون أيام قليلة.

وتم إلقاء المسؤولية عن ذلك على قوات صرب البوسنة، ووصفت محكمة العدل الدولية أحداث سريبرينيتشا بأنها إبادة جماعية.

وتم إرسال الجنود الهولنديين إلى سريبرينيتشا في مهمة لحماية المدنيين لكنهم اتهموا لاحقا بالفشل في الدفاع عنه.

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا