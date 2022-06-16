شولتس يشعل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب "قميصه قصير الكمّ"

لفتت ملابس المستشار الألماني أولاف شولتس غير الرسمية خلال رحلة في القطار إلى كييف انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا بين معجب بزيه ومعارض له.

وظهر شولتس وهو يرتدي قميصا قصير الكم وسروال جينز في الرحلة التي رافقه خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس لوهانيس، والذي ظهروا خلافا لشولتس في ملابس رسمية..

وانتشر على موقع تويتر وسم "#قميص قصير الأكمام" لساعات، حيث تجادل مستخدمون حول ما إذا كان هذا اللباس مناسبا للرحلة إلى كييف أم لا، وكتب أحد المستخدمين معلقا "القميص قصير الأكمام يرتديه سائقو الحافلات"، في حين أبدى مستخدم آخر تعجبه قائلا: "هل بشكل جدي تتناقشون حول قميص بأكمام قصيرة؟".

وظهر شولتس في وقت لاحق بملابس رسمية، خلال اللقاء الرسمي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، كما فعل مرافقوه.

وأثار شولتس الجدل في وقت سابق، بسبب ارتدائه ملابس غير رسمية خلال رحلته الجوية في أول زيارة يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وكان يرتدي، خلال محادثته مع الصحفيين المرافقين له في الطائرة، سراولا من الجينز وقميصا أسود وسترة رمادية.

المصدر: وكالات