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قيادة "عملية بارخان": مقتل 40 متطرفا بغارة لمسيّرة فرنسية في النيجر

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قيادة
AFP
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أعلن الجيش الفرنسي أن 40 متطرفا إسلاميا قتلوا بغارة طائرة فرنسية مسيرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كانوا يتحركون على دراجات نارية قرب حدود النيجر مع بوركينا فاسو.

ووصف الجيش الغارة في بيان بأنها "نجاح تكتيكي جديد" لجهود مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقية، ضمن ما يطلق عليها "عملية برخان".

وقالت قيادة "عملية بارخان" في البيان إن "المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من وحدات نيجيرية على اتصال مع الرتل (مركبات المتطرفين) أكدت أن الدراجات النارية تنتمي إلى جماعة إرهابية مسلحة تتحرك بين بوركينا فاسو والنيجر".

وجاء في البيان أنه "بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة في النيجر، نفذت قوة برخان عدة ضربات ضد الرتل. وتم تحييد ما يقرب من 40 إرهابيا".

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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