لافروف يرد على تهديدات كييف بضرب جسر القرم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو "على علم تام" بالتهديدات التي أطلقتها كييف بضرب جسر القرم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله: "لدينا جيش مسؤول ويتم أخذ كل هذه التهديدات بعين الاعتبار، لا دخان بلا نار، وأنا مقتنع بأن كل هذه الخطط ستفشل بالكامل".

وفي وقت سابق، قال قائد القوات الأوكرانية دميتري مارشينكو إن جسر القرم "سيكون الهدف الأول للهزيمة"، بعد أن تتلقى كييف الأسلحة التي وعد بها الغرب "وهذا ليس سرا على أحد".

المصدر: "سبوتنيك"+"نوفوستي"