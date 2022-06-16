لافروف يرد على تهديدات كييف بضرب جسر القرم
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو "على علم تام" بالتهديدات التي أطلقتها كييف بضرب جسر القرم.
ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله: "لدينا جيش مسؤول ويتم أخذ كل هذه التهديدات بعين الاعتبار، لا دخان بلا نار، وأنا مقتنع بأن كل هذه الخطط ستفشل بالكامل".
وفي وقت سابق، قال قائد القوات الأوكرانية دميتري مارشينكو إن جسر القرم "سيكون الهدف الأول للهزيمة"، بعد أن تتلقى كييف الأسلحة التي وعد بها الغرب "وهذا ليس سرا على أحد".
المصدر: "سبوتنيك"+"نوفوستي"
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .