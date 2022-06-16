مستشار بايدن: واشنطن لن تضغط على كييف لتقديم تنازلات لموسكو

أكد جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، أن "الولايات المتحدة لن تضغط على السلطات الأوكرانية لتقديم تنازلات لروسيا".

وقال: "لن نضغط عليهم ونطالب بتنازلات إقليمية.. نعتقد أن هذا سيشكل خطأ صريحا ويتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف، أن "واشنطن تدرس حاليا مسألة دعم أوكرانيا عن طريق تزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية"، مشيرا إلى أنه "في النهاية، نعتقد أن هذا الصراع يجب حله عن طريق الدبلوماسية".

من جهته، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أنه "يجب على أوكرانيا أن تحدد بشكل مستقل ما إذا كانت تريد تقديم تنازلات إقليمية".

ونشرت صحيفة "AgoraVox" رأيا مفاده، أنه "فيما يتعلق بالتقدم الناجح لروسيا في دونباس، فقد غيرت الدول الغربية موقفها بشأن أوكرانيا وهي مستعدة لإجبار كييف على تقديم تنازلات إقليمية من أجل تسوية دبلوماسية للأزمة مع موسكو".

المصدر: RT