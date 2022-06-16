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زاخاروفا: بوسع واشنطن الاتصال بنا لبحث قضية المرتزقة الأمريكيين

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زاخاروفا: بوسع واشنطن الاتصال بنا لبحث قضية المرتزقة الأمريكيين
الحدمة الصحفية للخارجية الروسية
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه بوسع واشنطن استخدام "الاتصال التقني" لإبلاغ موسكو عن المرتزقة الأمريكيين المفترض وقوعهم في الأسر شرق أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا: "هناك اتصال تقني مع الأمريكيين، تحدثنا عن ذلك عبر سفارتنا في واشنطن وسفارتهم في موسكو. إذا كانت هناك أي إشارات على أي قضايا، يرجى أن يرسلوا هذه الإشارات عبر سفارتنا لديهم أو سفارتهم في موسكو. لماذا الحديث عما سيحدث وما لن يحدث؟ اسألوهم هذا السؤال مباشرة. هم ثرثارون".

وذكرت صحيفة "تلغراف" أنه في ضواحي خاركوف شرقي أوكرانيا، أسر الجنود الروس اثنين من المرتزقة الأمريكيين قاتلوا إلى جانب قوات كييف.

المصدر: نوفوستي

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