زاخاروفا: بوسع واشنطن الاتصال بنا لبحث قضية المرتزقة الأمريكيين
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه بوسع واشنطن استخدام "الاتصال التقني" لإبلاغ موسكو عن المرتزقة الأمريكيين المفترض وقوعهم في الأسر شرق أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا: "هناك اتصال تقني مع الأمريكيين، تحدثنا عن ذلك عبر سفارتنا في واشنطن وسفارتهم في موسكو. إذا كانت هناك أي إشارات على أي قضايا، يرجى أن يرسلوا هذه الإشارات عبر سفارتنا لديهم أو سفارتهم في موسكو. لماذا الحديث عما سيحدث وما لن يحدث؟ اسألوهم هذا السؤال مباشرة. هم ثرثارون".
وذكرت صحيفة "تلغراف" أنه في ضواحي خاركوف شرقي أوكرانيا، أسر الجنود الروس اثنين من المرتزقة الأمريكيين قاتلوا إلى جانب قوات كييف.
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .