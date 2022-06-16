وصف إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، تفسير البنتاغون لأنشطته البيولوجية في أراضي الفضاء ما بعد السوفيتي بـ"حلم المدعي العام".

وخلال إحاطة، أشار كيريلوف إلى أنه في بيان نشر في 9 يونيو، اعترفت الإدارة الأمريكية بحقيقة تمويل 46 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا أقرت بعلاقة وزارة الدفاع الأمريكية بالمركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، انعكست خصوصيات تنفيذ "برنامج الحد من التهديد المشترك" نان—لوغار في الفضاء ما بعد السوفيتي. وكان أحد أهداف هذا البرنامج هو إشراك "الآلاف من العلماء السوفييت السابقين المتخصصين في الأسلحة البيولوجية" من أجل استبعاد إمكانية تعاونهم مع الجماعات الإرهابية.

وصرح كيريلوف بأن "محاولة الإدارة الأمريكية تبييض سمعتها الملطخة تحولت، في الواقع، إلى حلم المدعي العام"، لأن الوثيقة تحتوي على حقائق عن تنفيذ أنشطة بيولوجية عسكرية لوزارة الدفاع الأمريكية على أراضي أوكرانيا وفي بلدان أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق، الموصوفين بشركاء البنتاغون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية