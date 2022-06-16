الدفاع الروسية: أوكرانيا أجرت تجارب على المرضى العقليين منذ عام 2011
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تجارب على مرضى عقليين في أوكرانيا على الأقل منذ عام 2011، وقد زارت القيّمة الأمريكية ليندا بورتو الهارون، مختبرا بالقرب من خاركوف أكثر من مرة.
وأشار رئيس قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية الإشعاعية الروسية، إيغور كيريلوف، إلى أنه في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن موظفي المختبر الحيوي في ميريف، الذي بني بأموال الولايات المتحدة، أجروا تجارب على مرضى عيادات الطب النفسي في خاركوف في الفترة من 2019 إلى 2021. وكان أحد منظمي هذا النشاط غير القانوني المواطنة الأمريكية الهارون.
وأضاف: "بفضل الوثائق التي تم الحصول عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، علمنا أن مثل هذه الدراسات أجريت في أوكرانيا منذ عام 2011 على الأقل، وزارت الهارون مرارا فرع مختبر ميريف، الذي بني على نفقة البنتاغون في قرية سوروكوفكا بمنطقة خاركوف".
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .