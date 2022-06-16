كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تجارب على مرضى عقليين في أوكرانيا على الأقل منذ عام 2011، وقد زارت القيّمة الأمريكية ليندا بورتو الهارون، مختبرا بالقرب من خاركوف أكثر من مرة.

وأشار رئيس قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية الإشعاعية الروسية، إيغور كيريلوف، إلى أنه في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن موظفي المختبر الحيوي في ميريف، الذي بني بأموال الولايات المتحدة، أجروا تجارب على مرضى عيادات الطب النفسي في خاركوف في الفترة من 2019 إلى 2021. وكان أحد منظمي هذا النشاط غير القانوني المواطنة الأمريكية الهارون.

وأضاف: "بفضل الوثائق التي تم الحصول عليها خلال العملية العسكرية الخاصة، علمنا أن مثل هذه الدراسات أجريت في أوكرانيا منذ عام 2011 على الأقل، وزارت الهارون مرارا فرع مختبر ميريف، الذي بني على نفقة البنتاغون في قرية سوروكوفكا بمنطقة خاركوف".

المصدر: نوفوستي