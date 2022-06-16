مدفيديف: زيارات الزعماء الغربيين إلى كييف غير مجدية
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، زيارات القادة الغربيين الثلاثة إلى أوكرانيا بأنها "غير مجدية".
جاء ذلك في تغريدة لمدفيديف على صفحته في موقع "تويتر"، حيث أشار إلى أن السياسيين الأوروبيين إنما "يحبون زيارة كييف"، إلا أن الفائدة من تلك الزيارات هي صفر. وتابع مدفيديف أن القادة الأوروبيين مرة أخرى سيعدون كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والإمداد بمدافع هاوتزر قديمة، ثم بعض الفودكا فقطار العودة إلى الوطن، كما حدث منذ مئة عام. وكل شيء على ما يرام، لكن ذلك لا يقرّب أوكرانيا قيد أنملة إلى السلام، بينما عقارب الساعة تتحرك.
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قد وصلوا في وقت سابق بالقطار إلى كييف، ومن المقرر كذلك أن يجتمعوا بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
المصدر: تاس
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .