إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياهها الإقليمية
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها.
وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".
توقیف شناور حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت #قاچاق در آبهای اطراف جزیره #کیش— خبرآنلاين (@khabaronlinee) June 16, 2022
رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبهای اطراف جزیره کیش خبر داد pic.twitter.com/mJam0Aj3nJ
وأفاد بأن "المهربين ألقوا جزءا من الوقود في البحر لتطهير مسرح الجريمة والإفلات من الملاحقة القضائية"، مؤكدا أنه "تم القبض على القبطان وخمسة من أفراد الطاقم".
یک شناور حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبهای اطراف جزیره کیش توقیف شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته قاچاقچیان برای پاک کردن صحنه جرم و گریز از پیگرد قانونی بخشی از سوخت را به دریا ریختند. ناخدا و ۵ خدمه بازداشت شدند.— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 16, 2022
المصدر: "فارس"
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .