 
مباشر

إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياهها الإقليمية

أخبار العالم

إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياهها الإقليمية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8pz

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها.

وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".

وأفاد بأن "المهربين ألقوا جزءا من الوقود في البحر لتطهير مسرح الجريمة والإفلات من الملاحقة القضائية"، مؤكدا أنه "تم القبض على القبطان وخمسة من أفراد الطاقم".

المصدر: "فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا