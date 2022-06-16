إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياهها الإقليمية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها.

وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".

توقیف شناور حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت #قاچاق در آب‌های اطراف جزیره #کیش



رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های اطراف جزیره کیش خبر داد pic.twitter.com/mJam0Aj3nJ — خبرآنلاين (@khabaronlinee) June 16, 2022

وأفاد بأن "المهربين ألقوا جزءا من الوقود في البحر لتطهير مسرح الجريمة والإفلات من الملاحقة القضائية"، مؤكدا أنه "تم القبض على القبطان وخمسة من أفراد الطاقم".

یک شناور حامل ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های اطراف جزیره کیش توقیف شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته قاچاقچیان برای پاک کردن صحنه جرم و گریز از پیگرد قانونی بخشی از سوخت را به دریا ریختند. ناخدا و ۵ خدمه بازداشت شدند. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 16, 2022

المصدر: "فارس"